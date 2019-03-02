Стало известно, где похоронят Жореса Алфёрова

Жорес Алфёров. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова похоронят под Санкт-Петербургом, на кладбище в Комарово. Об этом сообщил «Интерфакс»со ссылкой на источник в администрации города.

Дата похорон, сообщили агентству, будет определена позднее.

Напомним, российский ученый скончался около полуночи 1 марта. Об этом стало известно утром 2 марта после заявления его супруги. По данным главврача больницы Российской академии наук Олега Чагунавы, причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность.

Жорес Алфёров родился в Витебске 15 марта 1930 года. Его авторству принадлежат более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. Более четверти века, в период с 1991 по 2017 годы, Алфёров являлся вице-президентом РАН. За разработки в полупроводниковой технике в 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии, отметили Известия.

Ранее соавтор Жореса Алфёрова, профессор Евгений Сухарев в беседе с НСН рассказал, как нобелевский лауреат Жорес Алфёров начинал научную деятельность.