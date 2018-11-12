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Стали известны регионы с самой доступной арендой жилья

12 Ноября 2018 в 09:00
Стали известны регионы с самой доступной арендой жилья

Эксперты назвали регионы России с самой доступной арендой жилья. При составлении рейтинга аналитики опирались на данные Росстата, пишут «РИА Новости».

По данным исследователей, всего в трёх регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге — более половины семей, состоящих из двух взрослых и двух детей, могут арендовать двухкомнатную квартиру, сохранив привычный уровень затрат, сообщает Ura.ru.

Далее в списке - Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Иркутская области и Чукотский автономный округ. В этих регионах порядка 45 процентов семей смогут арендовать себе метры для проживания и при этом оставить другие расходы на привычном уровне.

Аутсайдеры рейтинга находятся на юге — в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, в Крыму и Севастополе. Доля семей, которые смогли бы безболезненно для бюджета снимать жильё в этих регионах и привычно тратить деньги, составляет всего около 20 процентов от общего количества.

Напомним, что ранее эксперты назвали самый протестный город России. Им оказался Санкт-Петербург.  К такому выводу пришли специалисты Центра экономических и политических реформ. По их данным за год в стране состоялось более 2,5 тысяч митингов, протестных акций. Жительница Санкт-Петербурга, вдова первого мэра города Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН пояснила, почему именно ее родной город возглавил этот рейтинг.

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