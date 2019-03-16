Стали известны рассказы очевидцев, которые пытались остановить террориста в Новой Зеландии

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Прихожанин мечети в новозеландском городе Крайстчерч Абдул Азиз рассказал, как пытался переключить на себя внимание злоумышленника во время стрельбы.

По данным телеканала Sky News, Абдул Азиз оставил в мечети четверых детей, выбежал наружу и пытался привлечь к себе внимание стрелка, бросив в него найденное устройство для считывания информации с кредитных карт.

«Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он последовал за мной на автостоянку, так как это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня», — объяснил свой поступок порталу Newshub очевидец.

Затем Азиз швырнул в автомобиль, куда сел стрелок, найденное им ружье террориста. По словам мужчины «он (стрелок) испугался», «стал ругаться и уехал».

По свидетельствам другого очевидца стрельбы - Сеида Мажаруддина, одному из прихожан мечети Линвуд удалось обезоружить стрелка и преследовать его. На убийце было надето защитное снаряжение, куртка военного образца и шлем. Имя прихожанина осталось не названо.

Прихожанин мечети Ан-Нур, куда также приходил стрелок, рассказал о другом герое. По словам очевидца Халед аль-Нобани, мужчина, который хотел обезвредить террориста, «прыгнул на него и попытался отобрать пистолет», однако был застрелен. Согласно данным информационного портала Stuff, им оказался, 50-летний Наим Рашид (Naeem Rashid) из Пакистана.

Накануне в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате трагедии погибли, по данным местных властей, 49 человек. Премьер Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров с НСН рассказал, что после случившегося в Крайстчерче теракта многие страны пересмотрят свое отношение к безопасности.