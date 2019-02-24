Стали известны причины госпитализации режиссера Георгия Данелии

Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в одну из клиник Москвы. Он переведен в реанимацию в связи с воспалением лёгких.

«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление лёгких. Сейчас он в реанимации», - сообщила супруга режиссёра Галина ТАСС.

Народный артист СССР Георгий Данелия является режиссером таких фильмов как «Мимино» , «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон» и других.

Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров в беседе с НСН заявил, что в России дефицит отечественного кино.



