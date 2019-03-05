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Стали известны подробности самоубийства Кита Флинта

5 Марта 2019 в 13:07
Стали известны подробности самоубийства Кита Флинта

По данным газеты The Sun, вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой на фоне раздела имущества с бывшей супругой моделью и DJ Маюми Каи. Отмечается, что за несколько дней до трагедии он выставил на продажу дом в британском графстве Эссекс. После развода он пребывал в депрессии.

Добавим, по данным других источников, за двое суток до смерти вокалист принял участие в марафоне и пришёл к финишу с успешным результатом. Как пишет Argumenti.ru, пять километров Флинт пробежал за 21 минуту и 22 секунды. При этом, по словам очевидцев, он был в приподнятом настроении.

Напомним, о смерти 49-летнего музыканта стало известно накануне, 4 марта. В эфире НСН музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) заявил, что намерен лично выяснить всю правду о причинах смерти Кита Флинта.

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