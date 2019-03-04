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Музыка

DJ Грув лично выяснит причину смерти Кита Флинта

4 Марта 2019 в 18:48
DJ Грув лично выяснит причину смерти Кита Флинта
Известный музыкант в эфире НСН рассказал, что планировал на днях встретиться с фронтменом The Prodigy.

Тело вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта обнаружили утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. На официальной странице группы в Instagram появилась информация, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Представители полиции, в свою очередь, сообщили, что смерть Флинта носит некриминальный характер.

Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) в эфире НСН рассказал, что ничто не предвещало беды. Он отметил, что Кит Флинт был всеми любим, буквально через несколько дней они планировали встретиться.

«Мне сложно говорить, мы очень близко общались, мы должны были в конце недели увидеться в Лондоне. Мне сложно сейчас это обсуждать. Жалко… Человек сам группу создал, набрал ее по крупицам, все это организовал. Хороший парень, добрый, начитанный, веселый. Фанат музыки, фанат своего дела, любим друзьями и вокруг всеми. Я не знаю, что произошло. Полечу в Лондон и все узнаю», - сказал Евгений Рудин.

Группа The Prodigy была основана в 1990 году. С самого начала участия в группе Флинт был танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист на сингле «Firestarter», который поднялся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе Флинт предстал в новом образе, ставшем фирменной маркой The Prodigy.


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