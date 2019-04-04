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Стали известны подробности о жертвах ДТП в Подмосковье

4 Апреля 2019 в 12:30
Стали известны подробности о жертвах ДТП в Подмосковье

В страшном ДТП с микроавтобусом под Москвой погибли супруги из Тульской области, пишет сайт KP.Ru. 53-летняя Ольга и 61-летний Юрий Сидоровы. В Москву они ехали вместе с семилетней внучкой. Александра чудом выжила. Из покореженного и обгоревшего автобуса первоклассницу достали спасатели. Сейчас за жизнь девочки борются медики.

Страшная авария, которая 4 апреля произошла на трассе М4 Дон, унесла жизни шести человек. Микроавтобус, который нелегально вез пассажиров по маршруту Тула-Москва, на большой скорости протаранил ехавшую попутно фуру. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. Полиция возбудила уголовное дело, отмечает RT.

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