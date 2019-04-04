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Маршрутка, попавшая в ДТП в Подмосковье, работала нелегально

4 Апреля 2019 в 10:28
Маршрутка, попавшая в ДТП в Подмосковье, работала нелегально

Водитель микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП на трассе М-4, возил людей незаконно, об этом сообщили в Ространснадзоре. Ведомство проверит, не работают ли на этом направлении другие незаконные перевозчики.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, в ДТП с которым в Подмосковье погибли шесть человек, врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Московской области. Авария произошла в четверг в 05:15 на 65-м км трассы М-4 «Дон». Также, по одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. Среди пострадавших также есть несколько человек, среди них ребенок. Их доставили в центральную районную больницу Домодедова, уточняет RT.

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