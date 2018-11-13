Стали известны подробности нового порядка взыскания мелких штрафов ГИБДД

Газета «Коммерсантъ» узнала подробности нового порядка взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Как пишет издание, процедура упрощенного взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей может быть введена в России уже в 2019 году.

Согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве», штрафы с российских водителей будут взыскивать через их банковские счета без возбуждения уголовного дела. В будущем планируется уведомлять нарушителя через сайт госуслуг или по SMS, отмечает Ura.ru.

О новом порядке взыскания мелких штрафов ранее сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, оповещение будет направляться в банки и в случае обнаружения счетов, с них автоматически будут списываться средства. Однако при этом нарушителю придется заплатить больше, так как в штраф будет добавлен исполнительный сбор.

Отметим, что об инициативе стало известно еще в июле этого года. Тогда в Совфеде ее назвали антиконституционной, так как автоматическое списание штрафов через банковские счета нарушит конституционное право россиян на защиту и превратит страну в полицейское государство. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, возглавляющий общественную организацию автомобилистов «Свобода выбора», рассказал НСН, почему об ущемлении прав автомобилистов речи не идет.