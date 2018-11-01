С российских водителей будут по-новому взыскивать мелкие штрафы

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в скором времени штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских карт россиян без исполнительного производства. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». Аристов отметил, что нововведение будет касаться штрафов за нарушения ППД не более трех тысяч рублей, для чего будет введена специальная электронная система. Оповещение будет направляться в банки и в случае обнаружения счетов, с них автоматически будут списываться средства. Однако при этом нарушителю придется заплатить больше, так как в штраф будет добавлен исполнительный сбор в размере 7%. Он не будет превышать одной тысячи рублей, передает РЕН ТВ.

Напомним, начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в Москве за прошедшие два года не было оформлено пять миллионов штрафов.в эфире выразил сомнение, что вина в таком масштабном списании штрафов действительно лежит на автоматической системе. По его словам, сбой системы мог быть спровоцирован инспекторами ГИБДД.