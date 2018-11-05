Стали известны подробности крушения Boeing-737 в Индонезии

Пассажирский Boeing-737Max компании Lion Air разрушился на части от удара о воду Яванского моря. Такие подробности сообщил руководитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, нет никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, также не подтвердилась версия о взрыве на борту или изношенности компонентов самолета.

Таджахоно добавил, что разброс обломков на большой территории стал следствием того, что двигатели самолет до удара о воду работали в полную силу – лайнер падал на бешеной скорости.

Ранее эксперты предполагали, что скорость «Боинга» при падении составляла не меньше 1 тысячи км/ч.

Напомним, Boeing-737Max компании Lion Air разбился в Индонезии утром 29 октября. Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли, пишут «Известия».

Ранее НСН со ссылкой на Ростуризм сообщала, что россиян на борту разбившегося самолета не было.