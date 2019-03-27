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Стали известны доходы Абызова

27 Марта 2019 в 17:45
Стали известны доходы Абызова

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов заработал около 800 миллионов рублей за четыре года. Об этом рассказал Телеканалу «360» осведомленный источник.

Сообщается, что основной поток материальных средств приходился на компанию ООО «Ру-ком», которая занимается розничной и оптовой торговлей, сделками с недвижимостью, мебелью, а также оказывает рекламные услуги. Абызов является ее учредителем. В 2016 году оборот компании принес экс-министру около 515 миллионов рублей.

Самым прибыльным для Абызова стал 2016 год, свидетельствует информация из источника: тогда ООО «Ру-ком» принесло бывшему министру почти 515 миллионов рублей.

Помимо этого, материальное состояние Абызова улучшилось и за счет РАНХиГС и ООО «Промтехнология». Они принесли министру 20 тысяч рублей и шесть миллионов рублей соответственно.

Уточняется, что в собственности Абызова также находятся владения в историческом доме у храма Христа Спасителя.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН назвал арест Абызова результатом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией

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