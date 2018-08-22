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Стала известна причина задержания танкера «Механик Погодин» на Украине

22 Августа 2018 в 09:46
Стала известна причина задержания танкера «Механик Погодин» на Украине

В компании «В.Ф. Танкер», являющейся оператором заблокированного на Украине «Механика Погодина», назвали формальную причину, по которой судно было задержано в порту Херсона. Это произошло из-за претензий Киева к организации «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство танкера ещё в 2011 году, сообщает RT.

Стоит отметить, что как только танкер был спущен на воду, он числится на балансе компании «В.Ф. Танкер». А она не входит ни в один санкционный список Украины. Как подчеркнули в компании, чтобы снять все формальные причины, остатки финансирования были переоформлены.

«Для снятия формальных причин “В.Ф. Танкер” переоформил остатки финансирования лизингодателя “ВЭБ-Лизинг” на себя», - отметили в компании.

Напомним, судно удерживается в порту Херсона с 10 августа. Ранее глава президентского СПЧ Михаил Федотов в эфире НСН рассказал о планах обратиться к украинскому омбудсмену по правам человека Людмиле Денисовой в связи со сложившейся ситуацией.

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