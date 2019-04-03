Стала известна причина смерти Булдакова

Стала известна причина смерти народного артиста России и звезды фильма «Особенности национальной охоты» Алексея Булдакова. Ранее сообщалось, что российский актер умер во время гастролей сегодня, 3 апреля. Ему неделю назад исполнилось 68 лет.

По предварительным данным причиной смерти народного артиста стал оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В 1969 году он окончил театральную студию в драмтеатре им. Чехова в Павлодаре. Народную любовь актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Впоследствии в этой же роли он снялся в еще нескольких частях «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной охоты в зимний период». В 2009 году Алексей Булдаков был удостоен звания народного артиста России.

Несколько лет назад по данным СМИ врачи спасли Булдакова от рака. По информации источника издания life.ru, оперативные действия российских врачей помогли ему быстро встать на ноги.