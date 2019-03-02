Стала известна причина смерти академика Жореса Алфёрова

Жорес Алфёров. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Олег Чагунава, главврач больницы Российской академии наук, рассказал ТАСС о причине, по которой умер академик, нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Ученый скончался из-за острой сердечно-легочной недостаточности.

Смерть констатировали 1 марта в 23:40 мск, рассказал медик.

О том, что ученый ушел из жизни в возрасте 88 лет, СМИ сообщила 2 марта его супруга Тамара Алфёрова.

Жорес Алфёров родился в Витебске 15 марта 1930 года. Его авторству принадлежат более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. Более четверти века, в период с 1991 по 2017 годы, Алфёров являлся вице-президентом РАН. За разработки в полупроводниковой технике в 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии, отметили Известия.

Ранее экс-президент РАН Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, как работал вместе с учёным-физиком Жоресом Алфёровым.