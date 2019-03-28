Стала известна дата вынесения приговора Бутиной

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля. Данное решение принято федеральным окружным судом Вашингтона. Адвокат Бутиной заявил, что рассчитывает на вынесение судом приговора о тюремном заключении на срок, равный уже отбытому гражданкой РФ. По его мнению, освобождение и депортация россиянки на родину состоятся вскоре после решения суда, сообщил ТАСС.

Ранее в эфире НСН отец Марии Бутиной назвал решение суда «неожиданным для всех». Валерий Бутин сообщил, что предполагал с адвокатами и представители российского консульства, что на февральском заседании будет назначена дата вынесения приговора. Однако в ходе слушаний прокуроры сообщили, что об этом рано говорить, так как они не завершили расследование. Россиянка сидит в американской тюрьме 8 месяцев, половину из них она провела в трудных условиях – в одиночной маленькой камере, ее не выпускали на прогулку и запрещали звонить родным, сообщает «ФедералПресс».