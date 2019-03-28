Четверг
28 марта
USD 64.59
EUR 72.72
Горячие новости

Стала известна дата вынесения приговора Бутиной

28 Марта 2019 в 17:43
Стала известна дата вынесения приговора Бутиной

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля. Данное решение принято федеральным окружным судом Вашингтона. Адвокат Бутиной заявил, что рассчитывает на вынесение судом приговора о тюремном заключении на срок, равный уже отбытому гражданкой РФ. По его мнению, освобождение и депортация россиянки на родину состоятся вскоре после решения суда, сообщил ТАСС.

Ранее в эфире НСН отец Марии Бутиной назвал решение суда «неожиданным для всех». Валерий Бутин сообщил, что предполагал с адвокатами и представители российского консульства, что на февральском заседании будет назначена дата вынесения приговора. Однако в ходе слушаний прокуроры сообщили, что об этом рано говорить, так как они не завершили расследование. Россиянка сидит в американской тюрьме 8 месяцев, половину из них она провела в трудных условиях – в одиночной маленькой камере, ее не выпускали на прогулку и запрещали звонить родным, сообщает «ФедералПресс».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.