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США выразили надежду на возврат России к соблюдению ДРСМД

22 Ноября 2018 в 07:18
США выразили надежду на возврат России к соблюдению ДРСМД

Вашингтон надеется на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны также назвал неприемлемой ситуацию, когда два государства подписали договор, но одно из них нарушает его, отмечают «Известия».

Напомним, что в октябре американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора и начать разработку нового оружия. Он поручил госсекретарю США совместно с министрами обороны, финансов и торговли подготовить доклад по ДРСМД для Конгресса страны, в частности, о «комплексном ответе на якобы существующее нарушение Россией условий договора. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН посчитал такое поручение президента США очередной информационной кампанией, призванной поддержать престиж Трампа.

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