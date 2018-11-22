США выразили надежду на возврат России к соблюдению ДРСМД

Вашингтон надеется на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны также назвал неприемлемой ситуацию, когда два государства подписали договор, но одно из них нарушает его, отмечают «Известия».

Напомним, что в октябре американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора и начать разработку нового оружия. Он поручил госсекретарю США совместно с министрами обороны, финансов и торговли подготовить доклад по ДРСМД для Конгресса страны, в частности, о «комплексном ответе на якобы существующее нарушение Россией условий договора. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН посчитал такое поручение президента США очередной информационной кампанией, призванной поддержать престиж Трампа.