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США ужесточили антироссийские санкции по Украине

15 Марта 2019 в 19:45
США ужесточили антироссийские санкции по Украине

Соединенные Штаты Америки ужесточили в пятницу антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.

В санкционный список включены шесть россиян, в том числе замглавы Погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, в перечне также оказался начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин. Под американские санкции также попали восемь российских компаний, связанных с судостроением, уточняет Ura.ru.

По версии США, физические и юридические лица из списка «принимали участие в необоснованных нападениях России на украинские военные корабли в Керченском проливе, предполагаемой аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины».

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение о введении санкции в отношении восьми граждан России за события в Керченском проливе, где была пресечены незаконные действия украинских кораблей. В заявлении ЕС поясняется, что демарш предпринят «в связи с применением силы Россией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе».

Канада также приняла решение ввести антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года, пишет РЕН ТВ.

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