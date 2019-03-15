ЕС ввела санкции за Керченский инцидент

Европейский союз принял решение о введении санкции в отношении восьми граждан России за события в Керченском проливе, где была пресечены незаконные действия украинских кораблей.

Как передает RT , под ограничительные меры попали, в частности, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

В заявлении ЕС поясняется, что демарш предпринят «в связи с применением силы Россией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе», передает Газета.ру .

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными планы по введению таких санкций.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за незаконное пересечение границы. Все участники попытки «похода» через Керченкий пролив арестованы.