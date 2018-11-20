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США поддержали представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола

20 Ноября 2018 в 22:59
США поддержали представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола

США хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи Ким Чон Яну, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем», - сказал Помпео журналистам.

Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Ранее НСН сообщала, что четверо американских сенаторов выступили против избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука главой Интерпола. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал подобные заявления дискриминацией по национальному признаку и открытой русофобией.

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