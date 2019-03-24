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США планирует испытать в космосе нейтронное оружие

24 Марта 2019 в 14:54
США планирует испытать в космосе нейтронное оружие

Нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет, в 2023 году планирует испытать на околоземной орбите Пентагон. Об этом сообщает издание Defense One.

С момента опробирования пучкового оружия BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) в 1989 в космосе, США смогли уменьшить габариты установки.

На реализацию проекта требующее финансирование предусмотрено в бюджете 2020 года. Пентагон надеется решить вопросы защиты США и уничтожения спутников России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН оценил качество американских  самолетов пятого поколения F-35.

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