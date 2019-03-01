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США отозвали визы у 49 человек, связанных с Мадуро

1 Марта 2019 в 23:59
США отозвали визы у 49 человек, связанных с Мадуро

США отозвали визы у 49 человек, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что лишённые виз граждане якобы виновны в том числе в «нарушении прав человека, хищении богатств Венесуэлы, подрыве демократии».

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Венесуэла переживает острую фазу политического кризиса. Ранее НСН сообщала, что исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года достиг отметки в три миллиона человек. Эмиграция резко возросла за последние шесть месяцев. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.

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