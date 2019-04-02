Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

США остановили поставки в Турцию оборудования для F-35

2 Апреля 2019 в 09:05
США остановили поставки в Турцию оборудования для F-35

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что в ведомстве приняли решение о приостановке поставок оборудования для самолетов пятого поколения F-35 в Турцию, сообщает «Свободная пресса».

Уточняется, что такие меры были приняты в связи с тем, что турецкое правительство решило приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

В министерстве сообщили, что дальнейший диалог о поставках оборудования для F-35будет возобновлен только тогда и в том случае, когда Анкара откажется от С-400, пишет РЕН ТВ.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН посоветовал не соревноваться со Штатами в экспорте оружия.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.