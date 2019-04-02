США остановили поставки в Турцию оборудования для F-35

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что в ведомстве приняли решение о приостановке поставок оборудования для самолетов пятого поколения F-35 в Турцию, сообщает «Свободная пресса».

Уточняется, что такие меры были приняты в связи с тем, что турецкое правительство решило приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

В министерстве сообщили, что дальнейший диалог о поставках оборудования для F-35будет возобновлен только тогда и в том случае, когда Анкара откажется от С-400, пишет РЕН ТВ.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН посоветовал не соревноваться со Штатами в экспорте оружия.