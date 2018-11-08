США обвинили Иран в опасном скрытии своих танкеров

Иранские нефтяные танкеры отключают свои транспондеры, чем представляют угрозу безопасности других судов. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, уже порядка десяти судов Исламской республики отключили свои транспондеры, которые позволяют выяснять их местонахождения через спутник, пишет RT. Хук подчеркнул, что с помощью этих устройств корабли могут видеть другие суда, избегать с ними столкновений и вести контакт с диспетчерами в портах.

Ранее стало известно о планах создать альтернативу Суэцкому каналу. Этот проект может быть реализован Россией, Ираном и Индией. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев рассказал НСН, почему такой союз не сработает.