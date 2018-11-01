Экономист рассказал, почему не сработает альтернатива Суэцкому каналу

Экономист и политолог Никита Исаев рассказал НСН, почему отношения России с Индией и Ираном не позволят создать новый грузовой коридор.

Альтернатива Суэцкого канала может быть создана Россией, Индией и Ираном. Маршрут коридора «Север-Юг» пройдёт не только по воде, но и по железной дороге. Так, товары отправятся из Индии в Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, где его переправят в Бендер-Энзели на Каспийском море, после чего грузы по воде попадут в Астрахань, далее они на поездах стартуют в Европу. Протяжённость коридора составит 7,2 тысячи километров, причём транспортировка по нему будет на 30-40% дешевле, чем по Суэцкому каналу. К тому же, время доставки товаров сократится. Страны ожидают, что ежегодный грузопоток может достигнуть 20-30 миллионов тонн, сообщает иранский телеканал Press TV.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев рассказал НСН, почему союз между Россией, Индией и Ираном кажется маловероятным (слушайте аудио).

«Я не верю в подобный геополитический союз между Россией, Ираном и Индией. Относительно Ирана полагаю, что ситуация для Ирана в мире может быть перевзвешена. В связи с серьезнейшим давлением США, Иран является одной из базовых карт размена для всех геополитических игроков, в том числе, для России. Полагаю, что в сделке США, на которую мы в любом случае пойдем, требование по снижению объема взаимоотношений с Ираном будет в пакете. А относительно Индии скажу, что Индия, в принципе, и сейчас является базовым союзником США, находящимся в их векторе. Индия схожа с Китаем, с точки зрения демографической ситуации, экономического роста, потенциала развития и нахождения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она является страной, балансирующей китайскую гегемонию. Поэтому два визита Владимира Путина в Индию за два года не развили уровень отношений между Россией и Индией, а поставки российского вооружения еще и снизились», — рассказал экономист.

Стоит отметить, что при запуске маршрута «Север-Юг» ожидаемое время грузов в пути из стран Юго-Восточной Азии в Хельсинки сократится до 20-25 дней. Сейчас товары поставляются через Персидский залив и Суэцкий канал. При этом время в пути занимает 45-60 дней.

