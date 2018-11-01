Экономист рассказал, почему не сработает альтернатива Суэцкому каналу

Альтернатива Суэцкого канала может быть создана Россией, Индией и Ираном. Маршрут коридора «Север-Юг» пройдёт не только по воде, но и по железной дороге. Так, товары отправятся из Индии в Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, где его переправят в Бендер-Энзели на Каспийском море, после чего грузы по воде попадут в Астрахань, далее они на поездах стартуют в Европу. Протяжённость коридора составит 7,2 тысячи километров, причём транспортировка по нему будет на 30-40% дешевле, чем по Суэцкому каналу. К тому же, время доставки товаров сократится. Страны ожидают, что ежегодный грузопоток может достигнуть 20-30 миллионов тонн, сообщает иранский телеканал Press TV.
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев рассказал НСН, почему союз между Россией, Индией и Ираном кажется маловероятным (слушайте аудио).
Стоит отметить, что при запуске маршрута «Север-Юг» ожидаемое время грузов в пути из стран Юго-Восточной Азии в Хельсинки сократится до 20-25 дней. Сейчас товары поставляются через Персидский залив и Суэцкий канал. При этом время в пути занимает 45-60 дней.