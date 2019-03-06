Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

США начали обучать армию к боевым действиям под землей

6 Марта 2019 в 08:42
США начали обучать армию к боевым действиям под землей

Пентагон планирует начать готовить армию к ведению военных действий под землей. Проект «Подкопщик» предполагает ведение операций на территории противника с использованием тактических туннелей, пишут «Известия» со ссылкой на Агентство перспективных разработок минобороны США (DARPA).

Предполагается, что во время возможных военных кампаний туннели позволят оперативно обеспечить продовольствием и боеприпасами армию США, передает ФАН. На первом этапе на реализацию проекта «Подкопщик» планируется потратить 11 млн долларов.

Как сообщает RT, множество проблем американским военным из-за боевых действий в тоннелях доставили операции, которые они проводили в 20 веке в Японии и Вьетнаме.

Ранее депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН рассказал, что у США вряд ли получится воплотить в жизнь так называемую стратегию «троянского коня».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.