США начали обучать армию к боевым действиям под землей

Пентагон планирует начать готовить армию к ведению военных действий под землей. Проект «Подкопщик» предполагает ведение операций на территории противника с использованием тактических туннелей, пишут «Известия» со ссылкой на Агентство перспективных разработок минобороны США (DARPA).

Предполагается, что во время возможных военных кампаний туннели позволят оперативно обеспечить продовольствием и боеприпасами армию США, передает ФАН. На первом этапе на реализацию проекта «Подкопщик» планируется потратить 11 млн долларов.

Как сообщает RT, множество проблем американским военным из-за боевых действий в тоннелях доставили операции, которые они проводили в 20 веке в Японии и Вьетнаме.

Ранее депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН рассказал, что у США вряд ли получится воплотить в жизнь так называемую стратегию «троянского коня».

