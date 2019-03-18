США могут закрыть въезд для россиян из-за поддержки Мадуро

Конгресс США предложил россиянам, поддерживающим режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, запретить посещать Соединенные Штаты. Такой законопроект внесен на рассмотрение, его текст опубликован на официальном сайте Конгресса США, передает «Утро.ру».

Автор инициативы конгрессмен от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц уточняет, что въезд также должен быть запрещен для представителей стран, поддерживающих позицию Москвы по этому поводу.

Отмечается, что Россия — главный союзник Венесуэлы, заинтересованный в правительстве президента Николаса Мадуро, передает Ura.ru. Конгрессмен пояснил, что американсцев и их союзников беспокоит возрастающее присутствие РФ в западном полушарии.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил RT, что США не удается свергнуть Николаса Мадуро не из-за «чьего-то внешнего влияния, а из-за позиции венесуэльского народа».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что никакие санкции не повлияют на позицию России по Венесуэле.

