США хотят лишить Россию секретной ракеты 9М729

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации), либо изменить её, чтобы дальность не нарушала положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В Вашингтоне настаивают, что этот комплекс имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено ДРСМД. Как отмечает RT , Томпсон уточнила, что изменение параметров должно быть доступно для проверки.

Между тем, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на ту дальность, которая может нарушить договор, о чём Москва уже уведомляла Вашингтон. Среди прочего, российская сторона разъяснила, что американцы ошиблись в оценке типа пусковых установок, с которых проводились испытательные пуски этого боеприпаса.

Ранее госсекретарь Майк Помпео поставил России ультиматум вернуться в течение 60 дней к выполнению положений ДРСМД, в противном случае Вашингтон намерен выйти из договора. В МИД РФ на это подчеркнули, что Россия твёрдо выполняет соглашение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в эфире НСН о надуманности обвинений в адрес России в нарушении ДРСМД.