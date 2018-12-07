США хотят лишить Россию секретной ракеты 9М729

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации), либо изменить её, чтобы дальность не нарушала положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
В Вашингтоне настаивают, что этот комплекс имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено ДРСМД. Как отмечает RT, Томпсон уточнила, что изменение параметров должно быть доступно для проверки.
Между тем, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на ту дальность, которая может нарушить договор, о чём Москва уже уведомляла Вашингтон. Среди прочего, российская сторона разъяснила, что американцы ошиблись в оценке типа пусковых установок, с которых проводились испытательные пуски этого боеприпаса.
Ранее госсекретарь Майк Помпео поставил России ультиматум вернуться в течение 60 дней к выполнению положений ДРСМД, в противном случае Вашингтон намерен выйти из договора. В МИД РФ на это подчеркнули, что Россия твёрдо выполняет соглашение.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в эфире НСН о надуманности обвинений в адрес России в нарушении ДРСМД.