США изучают варианты противодействия «Северному потоку-2»

Вашингтон рассматривает различные действия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Как передает RT, администрация Трампа смотрит «на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении».

Как ранее сообщала НСН, Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является одним из главных претендентов на пост председателя партии, посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока-2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу.