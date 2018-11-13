США и Украина договорились о противодействии «Северному потоку-2»

Как заявили в пресс-службе президента Украины, в ходе встречи было объявлено начало «украинско-американского стратегического энергетического диалога». Этот диалог, говорится в сообщении, должен способствовать «более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний».
Кроме того, американский министр энергетики и украинский президент отметили необходимость «дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2"» и «диверсификации источников энергоносителей». Это, в частности, может быть реализовано путем увеличения поставок сжижженого газа из Соединенных Штатов, сказано в сообщении пресс-службы Порошенко.
Министр энергетики США Рик Перри, в свою очередь, повторил позицию Штатов относительно проекта строительства газопровода из России в Германию. В сообщении в Twitter министр подчеркнул, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2» и готов поддерживать своих союзников доступным количеством энергии, пишет RT.
Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, как «Северный поток – 2» освободит ЕС от «энергетического кнута» Украины.
Напомним, что строительство нового газопровода планируется завершить к 2019 году. Уже проложено 200 км газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии, отмечает Ura.ru.