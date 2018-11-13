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США и Украина договорились о противодействии «Северному потоку-2»

13 Ноября 2018 в 06:50
США и Украина договорились о противодействии «Северному потоку-2»
Глава Минэнерго США Рик Перри встретился с украинским президентом Пётром Порошенко. В ходе переговоров политики обсудили реализацию проекта газопровода из России в Германию в обход Украины «Северный поток-2».

Как заявили в пресс-службе президента Украины, в ходе встречи было объявлено начало «украинско-американского стратегического энергетического диалога». Этот диалог, говорится в сообщении, должен способствовать «более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний».

Кроме того, американский министр энергетики и украинский президент отметили необходимость «дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2"» и «диверсификации источников энергоносителей». Это, в частности, может быть реализовано путем увеличения поставок сжижженого газа из Соединенных Штатов, сказано в сообщении пресс-службы Порошенко. 

Министр энергетики США Рик Перри, в свою очередь, повторил позицию Штатов относительно проекта строительства газопровода из России в Германию. В сообщении в Twitter министр подчеркнул, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2» и готов поддерживать своих союзников доступным количеством энергии, пишет RT.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, как «Северный поток – 2» освободит ЕС от «энергетического кнута» Украины.

Напомним, что строительство нового газопровода планируется завершить к 2019 году.  Уже проложено 200 км газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии, отмечает Ura.ru.

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