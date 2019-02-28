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США и КНДР проводят переговоры в расширенном составе

28 Февраля 2019 в 07:37
США и КНДР проводят переговоры в расширенном составе
Второй день саммита США–КНДР проходит во вьетнамской столице Ханое. Он начался со встречи глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына в формате «один на один».

Как пишет RT, перед началом беседы американский лидер заявил, что доволен отсутствием ракетных пусков со стороны КНДР и «очень это ценит». Трамп добавил, что прошлой ночью у сторон состоялся «очень хороший разговор» по этому поводу.

В свою очередь, глава Северной Кореи пообещал сделать всё возможное ради хороших результатов саммита. Добавлю, в первый день встречи Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один», уточняет Life.ru.

Эксперты возлагают большие надежды на переговоры лидеров двух противоборствующих государств. За стол переговоров представители Кореи и Америки не садились достаточно давно. Но глобальных прорывов политологи все же не ожидают. Возможно, страны хотя бы подпишут Соглашение об окончании Корейской войны 1953 года.  

Это уже второй саммит США-КНДР. В прошлом году Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации, добавляет РЕН-ТВ.

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН понадеялся, что компромисс между некогда враждовавшими странами все-таки будет достигнут.

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