США готовы усилить антироссийские санкции

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил о том, что будет «счастлив» обсудить дополнительные санкции в отношении России.

Обоснованием к ужесточению ограничительных мер Райан называет «вмешательство в выборы в 2016 году». Как добавил спикер палаты, вопрос «участия Москвы совершенно ясен. Не должно быть никаких сомнений по этому поводу», — цитирует Райана USA Today. Райан считает, что «Россия — угрожающая страна, которая не разделяет наших интересов и наших ценностей». По итогам встречи на саммите в Хельсинки Владимир Путин заявил о готовности России всячески содействовать в расследовании этих подозрений. Российский президент вновь повторил постулат о невиновности Москвы.

О желании усилить санкции в отношении Москвы ранее высказывал и лидер демократов в сенате конгресса Чак Шумер.