Путин: Россия готова ответить США по делу «о вмешательстве в выборы»

На переговорах российского и американского президентов на саммите в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали одну из самых болезненных тем взаимоотношения двух стран – якобы вмешательство Москвы в выборы американского президента в 2016 году.

Владимир Путин заявил, что соответствующая комиссия США может направить в Россию запросы о проведении допросов тех, кого в чем-то подозревает. Российский лидер напомнил, что существует договор, причем «эффективно работающий», о взаимной помощи по уголовным делам,

Также президент России готов пойти и на более серьезный шаг. Москва, по мнению Владимира Путина, может «допустить официальных представителей Соединенных Штатов, в том числе этой комиссии господина Мюллера, присутствовать на допросах, которые готовы провести российские следователи по запросу Штатов».