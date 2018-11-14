США готовы к холодной войне с Китаем

Соединенные Штаты Америки готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику, заявил в интервью газете «The Washington Post» вице-президент Майкл Пенс.

Он отметио, что Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах

Для Китая это - последний шанс не допустить сценария холодной войны с Соединенными Штатами, отметил Пенс.

Ранее вице-президент США выступил с заявлением, в котором обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и «манипулировании американской демократией». Он, в частности, заявил, что Китай хочет добиться смены президента США.

Ранее НСН сообщала, что в Пекине напомнили об оборонном характере национальной политики. «Китай придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», - рассказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин во время пресс-конференции в НСН рассказал, что главная геополитическая схватка XXI века состоится между США и Китаем. При этом эксперт подчеркнул, что абсолютный перевес сможет обеспечить только Россия.