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Спрей для горла «Септолете плюс» запретили ввозить в Россию

3 Апреля 2019 в 08:03
Спрей для горла «Септолете плюс» запретили ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил, что прекращает ввоз в страну спрея от боли в горле «Септолете плюс», пишут Известия. Уточняется, что такое решение не имеет никакого отношения к качеству или эффективности данного препарата.

В документе указано, что компания ООО «КРКА-РУС» приняла решение отменить государственную регистрацию и исключить из госреестра лекарственное средство для медицинского применения, сообщает Газета.ру.

Также с апреля будущего года в Россию больше не будет поставляться и противоопухолевой препарат «Мюстофоран». В Росздравнадзоре пояснили, что компания «Сервье» решила отказаться от ввоза препарата в связи с производственными причинами.

Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН рассказала, почему аптеки заинтересованы в продвижении конкретных препаратов.

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