Спикер турецкого парламента подал в отставку

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что уходит в отставку, передает RT.

Йылдырым намерен баллотироваться на пост мэра Стамбула на выборах, которые состоятся 31 марта.

В 2016-2018 годах Йылдырым занимал должность премьера страны, которую он покинул в связи с её упразднением после перехода Турции на президентскую систему правления.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция задумались над созданием совместной парламентской комиссии высокого уровня. Такую возможность Бинали Йылдырым обсудил со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным в Анкаре.

В российской парламентской делегации сообщили журналистам, что председателям профильных комитетов по международным делам Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру было поручено в самые короткие сроки отработать вопросы по возможному составу комиссии, а также по ее повестке.