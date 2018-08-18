Суббота
18 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Создание российско-турецкой парламентской комиссии обсудили Володин и Йылдырым

18 Августа 2018 в 17:05
Создание российско-турецкой парламентской комиссии обсудили Володин и Йылдырым

Россия и Турция задумались над созданием совместной парламентской комиссии высокого уровня. Такую возможность в субботу, 18 августа глава турецкого парламента Бинали Йылдырым обсудил со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным в Анкаре.

В российской парламентской делегации сообщили журналистам, что председателям профильных комитетов по международным делам Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру было поручено в самые короткие сроки отработать вопросы по возможному составу комиссии, а также по ее повестке.

Также на встрече стороны обсудили вопрос обеспечения региональной безопасности и способы противодействия международному терроризму на парламентском уровне, пишет «Интерфакс».

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.