Создание российско-турецкой парламентской комиссии обсудили Володин и Йылдырым

Россия и Турция задумались над созданием совместной парламентской комиссии высокого уровня. Такую возможность в субботу, 18 августа глава турецкого парламента Бинали Йылдырым обсудил со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным в Анкаре.

В российской парламентской делегации сообщили журналистам, что председателям профильных комитетов по международным делам Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру было поручено в самые короткие сроки отработать вопросы по возможному составу комиссии, а также по ее повестке.

Также на встрече стороны обсудили вопрос обеспечения региональной безопасности и способы противодействия международному терроризму на парламентском уровне, пишет «Интерфакс».