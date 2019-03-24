Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года завершилось пшиком, пишет РИА ФАН. 22 марта Мюллер передал результаты своей работы генеральному прокурору США Уильяму Барру, но доказательств причастности России к американским выборам в документах не нашлось. Примечательно, что не только текст документа, но и вердикт «сенсационного» расследования до сих пор не представлены широкой публике.

Ранее сообщалось, что стоимость расследования с апреля по сентябрь 2018 года составила 4,6 миллионов долларов. Завершение расследования против сговора администрации президента США Дональда Трампа и российских хакеров чиновники «рассматривают как победу». Причина в том, что никаких обвинительных заключений против главы Соединенных штатов не выдвинуто. Россия неоднократно отрицала свое «вмешательство» в избирательную компанию США и других стран.