Роберт Мюллер, спецпрокурор США, завершил расследование дела о «вмешательстве России» в ход американских выборов в 2016 году. Документ с докладом направлен главе Минюста США Уильяму Барру.

Барр заявил, что с результатами расследования ознакомит Конгресс США уже на выходных. В каком объеме и будут ли вообще они обнародованы, не известно. Барр планирует консультироваться на этот счет со спецпрокурором Мюллером.

Стоимость расследования с апреля по сентябрь 2018 года составила 4,6 миллионов долларов, информирует RT.

Телеканал CNN сообщает, что завершение расследования против сговора администрации президента США Дональда Трампа и российских хакеров чиновники «рассматривают как победу». Причина в том, что никаких обвинительных заключений против главы Соединенных штатов не выдвинуто, пишет Газета.ru.

Напомним, Россия неоднократно отрицала свое «вмешательство» в избирательную компанию США и других стран.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, почему республиканцы и демократы обвиняют друг друга в сговоре с Россией.

