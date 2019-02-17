Спецпредставитель США заявляет, что его страна не призывают к уходу Асада

США не требуют президента Сирии Башара Асада уйти в отставку, Вашингтон призывает Дамаск к серьезным изменениям во внешней и внутренней политике. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри, сообщает РИА Новости.

«Нет, мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима (Асада)», - ответил Джеффри на вопрос, по-прежнему ли США призывают к уходу Асада.

По мнению Джеффри , основная причина, по которой «половина населения «ногами» проголосовала за то, чтобы уйти от режима» Башара Асада - действия правительства Дамаска.

Утром в воскресенье стало известно о том, что глава российской делегации на Мюнхенской конференции Сергей Лавров не удостоил ответом журналистов The Washington Post, которые интересовались, что делает Россия, чтобы заставить Асада прекратить совершать «преступления против своего народа».

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите, что хотите», — сказал Лавров.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что после провала американской военной операции в Сирии противостояние США и России, оказывающей поддержку режиму Башара Асада, усилилось.