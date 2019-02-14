СПЧ обратился в ООН из-за недопуска российских наблюдателей на украинские выборы

Они должны состояться 31 марта. За пост будут бороться рекордное число кандидатов – 44. Среди них действующий президент Петр Порошенко. Однако, рейтинг симпатий украинцев возглавляет артист и шоумен Владимир Зеленский.
В пресс-службе СПЧ назвали запрет для российских наблюдателей «беспрецедентным шагом, который является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН».
Ранее Верховная рада приняла закон, согласно которому россиянам и лицам, предложенным Москвой, запрещено участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.
Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что отказ Украины не только противоречит всем международным нормам, но и может сыграть против Киева.