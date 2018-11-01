Спасатели нашли «черный ящик» рухнувшего в Индонезии самолета

В ходе поисковых мероприятий участниками был обнаружен и поднят на поверхность «черных ящиков» самолета Boeing 737 MAX 8, потерпевший крушение в море, передает RT. Сообщается, что самописец был обнаружен водолазами.

Индонезийским спасателям ранее удалось найти возможное местоположение фюзеляжа самолёта. Он находится на дне Яванского моря. Об этом 31 октября рассказал главком вооружённых сил республики маршал Хади Тчахджанто.