Спасатели нашли «черный ящик» рухнувшего в Индонезии самолета

В ходе поисковых мероприятий участниками был обнаружен и поднят на поверхность «черных ящиков» самолета Boeing 737 MAX 8, потерпевший крушение в море, передает RT. Сообщается, что самописец был обнаружен водолазами.
Индонезийским спасателям ранее удалось найти возможное местоположение фюзеляжа самолёта. Он находится на дне Яванского моря. Об этом 31 октября рассказал главком вооружённых сил республики маршал Хади Тчахджанто.Напомним, Boeing 737 MAX разбился 29 октября через 13 минут после взлёта: он направлялся из Джакарты в Панкалпинанг. Известно, что экипаж запросил возврат в аэропорт вылета, после чего пропал с экранов радаров. Позже обломки лайнера были обнаружены около берегов острова Ява. Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа