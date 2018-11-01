«Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Столичный «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Игра прошла на «Открытие- Арене».

Единственный гол в матче забил Софьян Ханни.

В четвертьфинале «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом», передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что «Ростов» на своем поле со счетом 3:1 одержали победу над «Зенитом» в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. У ростовчан голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич. У петербургской команды отличился Себастьян Дриусси. В следующей стадии «Ростов» встретится с «Краснодаром».