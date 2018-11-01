«Ростов» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Футболисты «Ростова» на своем поле со счетом 3:1 одержали победу над «Зенитом» в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

У ростовчан голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич. У петербургской команды отличился Себастьян Дриусси.

В следующей стадии «Ростов» встретится с «Краснодаром».

Начиная с 1/4 финала, участники Кубка России будут проводить по два матча на каждой стадии турнира - дома и на выезде.

Как ранее сообщала НСН, футбольного фаната оштрафовали на три тысячи рублей за поведение на матче 1/64 финала Кубка России по футболу между командами «Благовещенск» и «Сахалин». Болельщик не только выбежал на поле, но и умудрился забить гол в ворота одной из команд. Дело рассматривал Благовещенский городской суд.

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов отметил в эфире НСН, что за все нарушения во время матча несёт ответственность команда – хозяйка.