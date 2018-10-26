«Спартак» и «Краснодар» сыграли в Лиге Европе

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между шотландским «Рейнджерс» и «Спартаком» завершился нулевой ничьей.

В другом матче группы G «Вильярреал» на своем поле разгромил австрийскую команду «Рапид» – 5:0.

В группе «Спартак» с 2 очками занимает последнее место.

«Краснодар» в Бельгии уступил «Стандарду» – 1:2. Гости первыми открыли счет. Гол забил Ари. У «Стандарта» отличились Рено Эмон и Константинос Лайфис.

В другом матче группы «Севилья» дома разгромила турецкий «Акхисар» – 6:0.

В этой группе по 6 очков набрали «Севилья», «Краснодар» и «Стандард», ни одного очка – «Акхисар».

Ранее НСН сообщала, что футболисты «Зенита» в домашнем матче добились победы 2:1 над французским «Бордо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Счет открыл Джимми Бриан («Бордо»). У «зенитовцев» отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев. «Зенит» набрал 7 очков и возглавил группу.