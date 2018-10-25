Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

«Зенит» победил «Бордо» в матче Лиги Европы

25 Октября 2018 в 22:10
«Зенит» победил «Бордо» в матче Лиги Европы

Футболисты «Зенита» в домашнем матче добились победы 2:1 над французским «Бордо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Счет открыл Джимми Бриан («Бордо»). У «зенитовцев» отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.

«Зенит» набрал 7 очков и возглавил группу, передает «Интерфакс».

Ранее сообщала НСН, в матче стартового тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» в Дании сыграл вничью 1:1 с местным «Копенгагеном». Петербургская команда открыла счет в конце первого тайма — отличился Роберт Мак. Сравнять счет хозяева сумели на 63-й минуте — отличился Пиерос Сотириу.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.