«Зенит» победил «Бордо» в матче Лиги Европы

Футболисты «Зенита» в домашнем матче добились победы 2:1 над французским «Бордо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Счет открыл Джимми Бриан («Бордо»). У «зенитовцев» отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.

«Зенит» набрал 7 очков и возглавил группу, передает «Интерфакс».

Ранее сообщала НСН, в матче стартового тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» в Дании сыграл вничью 1:1 с местным «Копенгагеном». Петербургская команда открыла счет в конце первого тайма — отличился Роберт Мак. Сравнять счет хозяева сумели на 63-й минуте — отличился Пиерос Сотириу.