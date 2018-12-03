«Союз МС-11» причалил к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем новой длительной экспедиции причалил к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

На борту причалившего корабля Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

20 ноября исполнилось 20 лет Международной космической станции. Герой РФ и СССР, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», лётчик-космонавт Сергей Крикалёв, который участвовал в сборке станции, в эфире НСН рассказал, что произвело наибольшее впечатление.







