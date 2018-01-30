Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Горячие новости

Совфед запросит у Ростуризма данные по забронированным к ЧМ номерам

30 Января 2018 в 13:16
Совфед запросит у Ростуризма данные по забронированным к ЧМ номерам

Совет Федерации запросит у Ростуризма данные по количеству запрошенных мест к чемпионату мира по футболу. Об этом в эфире НСН рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов.

«Сегодня сделаем повторный запрос в Ростуризм по поводу количества забронированных номеров и общего количества запрошенных мест на текущую дату», - отметил сентаор.

По словам Андрей Кутепова, важным вопросом остаётся дальнейшее использование наследия ЧМ.

«Сегодня также отправляем в Ростуризм письмо с запросом концепции использования наследия чемпионата мира в сфере туризма. В ближайшее время мы проведём расширенное совещание временной комиссии с участием Ростуризма по данному вопросу», - заключил Кутепов.

Напомним, ранее во время пресс-конференции в НСН генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн рассказала, что наибольшей популярностью среди болельщиков пользуются четыре города.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.