Совфед запросит у Ростуризма данные по забронированным к ЧМ номерам

Совет Федерации запросит у Ростуризма данные по количеству запрошенных мест к чемпионату мира по футболу. Об этом в эфире НСН рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов.

«Сегодня сделаем повторный запрос в Ростуризм по поводу количества забронированных номеров и общего количества запрошенных мест на текущую дату», - отметил сентаор.

По словам Андрей Кутепова, важным вопросом остаётся дальнейшее использование наследия ЧМ.

«Сегодня также отправляем в Ростуризм письмо с запросом концепции использования наследия чемпионата мира в сфере туризма. В ближайшее время мы проведём расширенное совещание временной комиссии с участием Ростуризма по данному вопросу», - заключил Кутепов.

Напомним, ранее во время пресс-конференции в НСН генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн рассказала, что наибольшей популярностью среди болельщиков пользуются четыре города.