Названы основные города, где будут проживать болельщики на ЧМ-2018

Наибольший интерес к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдёт в РФ, проявляют страны Латинской Америки, Египта и Саудовской Аравии. Об этом в эфире НСН рассказала генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн.

«Интерес к ЧМ большой, особенно со стороны стран Латинской Америки, Египта, Саудовской Аравии. К сожалению, команды этих стран играют в городах, которые не имеют большой опыт международных соревнований, там не хватает номерного фонда. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решится. Размещение ведётся не только в городах, где будут соревнования, но и в городах рядом», - рассказала директор туркомпании.

По словам Анны Гладштейн, в основном, болельщики будут проживать в четырёх городах России.

«В основном, сейчас выбирают для проживания Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи. Эти города называют хабами, из которых они будут добираться до соревнований. Есть официальная компания, которая предоставляет пакеты с включёнными компаниями на матч. Помимо фанатов с ними приезжают члены семей, которые посетят не только матчи, но и музеи и прочее», - отметила Гладштейн.

Напомним, 30 января в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвящённая предстоящему чемпионату мира по футболу. В ходе пресс-конференции обсуждается вопрос готовности не только спортивных объектов, но и объектов инфраструктуры.