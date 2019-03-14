ОНФ выступил за увеличение срока ипотечных каникул

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Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» в эфире НСН рассказала, что в среднем люди ищут работу больше шести месяцев.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предложила увеличить ипотечные каникулы в связи с тем, что поиск работы зачастую превышает шесть месяцев. Об этом она рассказала НСН на пресс-конференции на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?».

«Давая человеку возможность восстановиться, нужно обращать внимание на то, сколько человек ищет работу. На наш взгляд, это история не менее чем шесть месяцев. Потому что сейчас человек в среднем ищет работу 6-9 месяцев. Важно, чтобы на практике не происходило бюрократических процедур, которые бы пугали человека идти получать ипотечные каникулы», отметила Лазарева.

Законопроект, внесенный в Госдуму 28 февраля, предполагает введение льготного периода до шести месяцев. Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней.



Ранее начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков на пресс-конференции НСН рассказал, как введение ипотечных каникул повлияет на деятельность банков.

